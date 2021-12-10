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Ученые создали маску, светящуюся при контакте с коронавирусом. Для этого использовали яйца страуса!

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

Японские ученые из Университета префектуры Киото создали маску, которая под ультрафиолетом светится при контакте с частицами коронавируса. Для ее создания использовались страусиные яйца, пишет Kyodo.

Группа исследователей во главе с руководителем вуза Ясухиро Цукамото заметила, что страусы вырабатывают несколько видов антител, способных нейтрализовать инородные тела в организме. В феврале прошлого года команда ввела в организм самок страуса деактивированные частицы коронавируса. В результате эксперимента из отложенных птицами яиц удалось извлечь большое количество антител.

После этого ученые разработали специальный фильтр, который помещается внутри медицинской маски. Его можно вынуть и обработать флуоресцентным красителем, содержащим антитела из страусиных яиц. Эти антитела при контакте с шиповидными белками коронавируса активируют краситель, и маска начинает светиться в ультрафиолетовом свете.

Исследователи проводили эксперименты в течение 10 дней с 32 людьми, инфицированными коронавирусом. Они обнаружили, что все маски, которые они носили, светились в ультрафиолете. Свечение становилось более тусклым со временем, когда содержание вируса в организме уменьшалось.

Президент вуза сам использовал маску, когда узнал, что заразился COVID-19. Надев маску, он получил тот же результат — свечение в ультрафиолете. Команда Цукамото планирует расширить эксперимент, охватив 150 участников, а затем, возможно, в следующем году получить одобрение правительства на продажу масок.

Ученые собираются предлагать маски, как личный набор тестирования от COVID-19. «Это гораздо более быстрая и прямая форма первоначального тестирования, чем ПЦР», — пояснил Цукомото Vice. Он добавил, что маски потенциально смогут выявлять бессимптомных носителей вируса, которые не проходят тестирование, потому что чувствуют себя здоровыми.

Исследователь отметил, что для определения частиц коронавируса на маске не нужны специальные устройства — подойдет ультрафиолетовый или синий цвет, который испускает обычный смартфон.

Ученые использовали страусиные яйца не случайно. Дело в том, что это самые большие яйца животных — их желток превосходит по объему куриный в 24 раза. А значит в нем больше места для образования антител. Кроме того, антитела у этих птиц образуются гораздо быстрее — всего за шесть недель, а не за 12 как у цыплят.

Извлечение антител у животных для научных исследований критиковалось зоозащитниками. Международная организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) сравнивала условия на фермах, где таким образом получают антитела, с условиями на промышленных хозяйствах. Прекратить использовать животных для антител рекомендовал и Евросоюз, заявляя, что подобные процедуры нередко причиняют страдания.

Однако Цукамото утверждает, что при создании его масок ни одно животное не будет страдать. «Я ветеринар, поэтому я бы не хотел делать что‑либо, что вредит животным», — сказал он, добавив, что страусов в процессе не убивают и не запугивают.

В отличие от получения антител от грызунов или кроликов, когда животным иногда перерезают горло и убивают, чтобы извлечь кровь, Цукамото просто удаляет антитела из неоплодотворенных яиц, которые не могут вылупиться. Кроме того, страусам вводят лишь одну дозу неактивных частиц коронавируса.

Антитела животных не впервые используются для биомедицинских исследований. Подобные эксперименты проводили как на мелких млекопитающих, вроде мышей или кроликов, так и крупных — козах, овцах, ослах и верблюдах. Лошадей, к примеру, использовали при создании сывороток крови с антителами для лечения сразу нескольких заболеваний — дифтерии, столбняка и отравления змеиным ядом.

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