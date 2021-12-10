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Ic3Peak и Bring Me the Horizon выпустили совместный трек

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:33

Ic3Peak выпустили новый трек «Vampir». Это первый релиз группы с 2020 года.

Песня записана при участии британского рок-коллектива Bring Me the Horizon. В ней звучат сразу два языка: русский и английский.

Вокалист Bring Me the Horizon Оливер Сайкс заявлял о своем желании выпустить трек с российской группой еще в 2020 году. «Есть группа из России под названием Ic3Peak, с которой мне реально хочется поработать на первой записи. Не могу подтвердить это прямо сейчас, но мы пытаемся это устроить», — отмечал он.

Это не первое сотрудничество Ic3Peak с зарубежными музыкантами. В последнем альбоме коллектива («До свидания») трек «Яма» записан совместно с американским рэпером Ghostemane, а песня «Trrst» — c хип-хоп-исполнителем ZillaKami.

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