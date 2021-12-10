«Миру, который мы знаем, скоро придет конец»: вышел тизер третьей части «Фантастических тварей»

Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер приключенческой картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Полноценный трейлер выйдет 13 декабря.

В ролике студия напоминает, что в этом году франшиза о Гарри Поттере отмечает 20-летний юбилей. За первые полторы минуты создатели успевают показать кадры из чуть ли не всех фильмов по книгам Джоан Роулинг, включая предыдущие части «Фантастических тварей».

«Будь то страница, сцена или экран — все это часть одного волшебного мира», — написала киностудия в своем твиттере.

Только в конце видео появляются кадры из будущего фильма. «Миру, который мы знаем, скоро придет конец», — говорит закадровый голос. Героям придется сражаться не только с опасным внешним миром, но и со своими инстинктами, которые подсказывают сдаться.