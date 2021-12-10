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«Миру, который мы знаем, скоро придет конец»: вышел тизер третьей части «Фантастических тварей»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:55

Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер приключенческой картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Полноценный трейлер выйдет 13 декабря.

В ролике студия напоминает, что в этом году франшиза о Гарри Поттере отмечает 20-летний юбилей. За первые полторы минуты создатели успевают показать кадры из чуть ли не всех фильмов по книгам Джоан Роулинг, включая предыдущие части «Фантастических тварей».

«Будь то страница, сцена или экран — все это часть одного волшебного мира», — написала киностудия в своем твиттере.

Только в конце видео появляются кадры из будущего фильма. «Миру, который мы знаем, скоро придет конец», — говорит закадровый голос. Героям придется сражаться не только с опасным внешним миром, но и со своими инстинктами, которые подсказывают сдаться.

В третьей части снялись Эдди Редмейн («Вселенная Стивена Хокинга»), Джуд Лоу («Новый Папа»), Эзра Миллер («Блудливая Калифорния») и другие. Джонни Депп в роли Геллерта Гриндевальда больше не появится в картине — после его провала в суде по делу против таблоида The Sun создатели «Фантастических тварей» попросили актера отказаться от участия в фильме.

Мировая премьера фэнтези «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» намечена на 15 апреля 2022 года.

Первый фильм франшизы вышел в 2016 году. События в «Фантастических тварях» происходят во вселенной поттерианы, но в центре сюжета — юный путешественник и авантюрист, который решает составить энциклопедию магических животных — книгу, по которой 70 лет спустя будут учиться Гарри Поттер и его друзья. Автор оригинальной книги про Гарри Поттера Джоан Роулинг сама подготовила сценарий для экранизации.

В этот же год Роулинг рассказала, как с персонажем новой картины связан Дамблдор. По ее словам, профессор был знаком с Ньютом Саламандером: «Дамблдор был молодым учителем, когда Ньюта исключили из школы. Он не мог помешать его высылке».

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