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«Ковбой Бибоп» не получит второй сезон. Сериал оказался не таким успешным, как рассчитывал Netflix

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:31

Netflix не будет снимать второй сезон сериала «Ковбой Бибоп». С момента премьеры игрового ремейка одноименного аниме не прошло и трех недель, пишет Variety.

«Ковбой Бибоп» не нашел поддержки ни у критиков, ни у зрителей. На портале Rotten Tomatoes сериал получил 49% положительных рецензий от критиков, зрители написали 54% положительных отзыва.

Поначалу у шоу было 74 млн зрителей, но за неделю — с 29 ноября по 5 декабря — их стало меньше на 59%.

Источники The Hollywood Reporter отмечают, продолжение получают около 60% всех шоу на Netflix. Вероятно, управленцы стриминга рассчитывали на больший успех «Ковбоя Бибопа», а траты на второй сезон посчитали неоправданными.

«Ковбой Бибоп» — это адаптация одноименного аниме от студии Sunrise. Впервые сериал вышел в апреле 1998 года, а действие картины происходит в 2071 году на нескольких планетах Солнечной системы. В начале века японские режиссеры уже выпускали два полнометражных анимационных фильма по мотивам аниме. Например, в 2001 году вышел «Ковбой Бибоп» от Синъитиро Ватанабэ.

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