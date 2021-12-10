Boulevard Depo и SP4K записали совместный EP «Qwerty Lang»

Российский рэпер Boulevard Depo и петербургский продюсер SP4K (произносится как «Супчик») выпустили EP «Qwerty Lang». Это их первая совместная работа, которую можно послушать тут.
Для Boulevard Depo это второй за год мини-альбом — в мае он вместе с Jeembo опубликовал «Омофор». Тогда же он говорил, что параллельно с этим готовит еще одну «ипишку» с SP4K.
SP4K на «Qwerty Lang» отвечает за музыку. Boulevard Depo рассказал Apple Music, что SP4K послушал множество отечественных произведений разных времен — от фолка и Чайковского до советских романсов и тюремного шансона, чтобы найти самобытный звук и интересные семплы.
«Русский рэп во многом продолжает копировать западные тренды. Мне же хотелось вывернуть это наизнанку. Как если бы 808-е барабаны были придуманы в России, а музыкальная культура развивалась бы не вдогонку, а наравне с Западом, но со своими контекстами, мелодикой и историей», — говорил артист.
По словам Boulevard Depo, на «Qwerty Lang» можно услышать голос робота HAL 9000 из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» и фрагмент саундтрека к «Суспирии» Луки Гуаданьино.
В 2019 году SP4K выпустил альбом «Аутсайдер». Тогда же «Афиша Daily» поговорила с музыкантом о его дебютной пластинке, песнях девяностых и истерии по хаус-рэпу. А через несколько месяцев Алексей Сущик (так зовут музыканта) представил плейлист на все случаи жизни.