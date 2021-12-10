Boulevard Depo и SP4K записали совместный EP «Qwerty Lang»

Российский рэпер Boulevard Depo и петербургский продюсер SP4K (произносится как «Супчик») выпустили EP «Qwerty Lang». Это их первая совместная работа, которую можно послушать тут.

Для Boulevard Depo это второй за год мини-альбом — в мае он вместе с Jeembo опубликовал «Омофор». Тогда же он говорил, что параллельно с этим готовит еще одну «ипишку» с SP4K.

SP4K на «Qwerty Lang» отвечает за музыку. Boulevard Depo рассказал Apple Music, что SP4K послушал множество отечественных произведений разных времен — от фолка и Чайковского до советских романсов и тюремного шансона, чтобы найти самобытный звук и интересные семплы.