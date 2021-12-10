Вышел второй посмертный альбом Juice WRLD «Fighting Demons»

На пластинку попали 18 треков, включая «Burn», «Doom», «Go Hard» и «Feel Alone». В записи приняли участие Джастин Бибер , Polo G, Trippie Redd и Suga из BTS.

Команда Juice WRLD выпустила второй посмертный альбом рэпера «Fighting Demons». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Песни из альбома «Fighting Demons» появятся в документальном фильме «Juice WRLD: Into the Abyss» от стриминговой платформы HBO Max и режиссера Томми Оливера. Премьера картины о жизни и карьере артиста состоится 16 декабря.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

После смерти исполнителя его команда продолжила работать над выпуском его неизданных треков. В июле 2020-го вышел первый посмертный альбом рэпера.

Последний прижизненный альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019-го. В октябре Juice вместе с Future выпустили совместный альбом «WRLD on Drugs». После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.