Московский ДК «Рассвет» и фонд «Нужна помощь» проведут благотворительную рождественскую ярмарку

25 и 26 декабря в ДК «Рассвет» при содействии фонда «Нужна помощь» пройдет благотворительная рождественская ярмарка. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Гости смогут посетить антикварную барахолку, приобрести мерч социальных проектов и продукцию инклюзивных мастерских, а также одежду, украшения, домашнюю утварь, современное искусство и книги. Все продавцы будут торговать в пользу различных благотворительных организаций и направят им десятую часть выручки.

В ярмарке примут участие фонды и социальные проекты «Живи сейчас», «Жизненный путь», «Второе дыхание», «Особая керамика», «Турмалин», Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх», «Фонд борьбы с лейкемией», а также более 50 брендов и магазинов новогодних и рождественских подарков.

Оба дня мероприятие будет проходить с 12.00 до 20.00. Вход на ярмарку бесплатный, организаторы просят пройти предварительную регистрацию. Желающие принять участие в качестве продавцов могут отправить письмо на fair@inliberty.ru до 15 декабря.