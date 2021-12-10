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Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Денис Ламехов
Сегодня в 13:23

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает ТАСС.

Защита имеет право оспорить этот вердикт. В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в разглашении государственной тайны и нарушении антитеррористического законодательства. Ему грозит 175 лет тюрьмы.

В январе 2021 года Центральный уголовный суд Лондона отказал в выдаче Ассанжа США. Судья Ванесса Барайцер заявила, что экстрадиция в Соединенные Штаты и последующее содержание в одиночной камере представляет угрозу для его жизни.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, подтверждающие коррупцию в высших политических кругах США, а также многочисленные правонарушения со стороны американского правительства.

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила разрешение на арест Ассанжа от правительства Эквадора, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.

По словам адвоката Ассанжа Эдварда Фицджералда, в августе 2017 года конгрессмен Дана Рорабакер посещал посольство Эквадора и предложил журналисту помилование, если он сделает заявление об отсутствии вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

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