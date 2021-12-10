Скриптонит и Gee Baller выпустили альбом «The Genetic Code». Он полностью на английском языке

Скриптонит и рэпер из Нигерии Gee Baller представили англоязычный альбом «The Genetic Code» («Генетический код»). Послушать его можно тут.

На пластинке 14 треков, в том числе фиты с Rodionis, Niman, Индаблэк и британским рэпером Octavian. The Flow пишет, что «The Genetic Code» концептуально поделен на две половины: в одной части слышно современное звучание, в другой — олдскул.

Gee Baller живет в Москве. К лейблу Musica36 он присоединился в этом году, а в ноябре выпустил пластинку «Road to the Code» («Путь к коду»).

О том, что Скриптонит готовит полностью англоязычный альбом, стало известно в мае.