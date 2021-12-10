Суд постановил ликвидировать фонд «Лига избирателей»*

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации фонда «Лига избирателей»*. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

По словам исполнительного директора фонда Виталия Аверина, представители организации не присутствовали при вынесении решения. Он отметил, что «Лига избирателей» заранее попросила отложить заседание, но «судья Галина Графова проигнорировала заявление».

«Рассматриваем такой порядок судебного разбирательства как политически мотивированный и неправосудный», — заявил Аверин.

Он также добавил, что решение суда может быть связано с тем, что фонд «выступает партнером движения „Голос“** и поддерживает подготовку независимых общественных наблюдателей на выборах». Постановление еще не вступило в силу, фонд намерен подать жалобу на это решение.

«Лига избирателей» была основана в 2012 году. 28 октября 2020-го Минюст признал фонд некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Как отметили тогда представители фонда, причиной послужило пожертвование в виде 230 рублей от гражданки Молдавии.

*«Лига избирателей» внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов.

**Движение «Голос» внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента.