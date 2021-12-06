Победа России на Кубке Дэвиса, подорожавшая селедка под шубой и другие новости дня

В России зафиксировали первый случай заражения «Омикрон»-штаммом. Его обнаружили у двух человек, недавно вернувшихся из ЮАР. По предварительным данным ВОЗ, новый вариант COVID-19 вызывает легкое течение болезни.

У 90% переболевших штаммом «Дельта» в России был выявлен вариант AY.122. Все они заразились от одного человека, который завез новый вариант в страну весной этого года.

С 12 декабря РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Хельсинки. Уехать из Петербурга в столицу Финляндии можно будет на скоростном поезде «Аллегро».

Сборная России по теннису впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В финале соревнования отечественные спортсмены обыграли команду Хорватии.

Депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить посты «Сорока сороков». К ней поступило обращение от гражданина Т.Ф.Татаренкова, в котором он обвиняет движение в распространении «ложных выводов о вакцинации».

Минюст признал экстремистскими 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля». Композиции коллектива становятся запрещенными не в первый раз, но сами участники группы утверждают, что их треки исключительно пародийные.

За год в России цена порции оливье на четырех человек выросла на 15% — до 416 рублей, а селедка под шубой прибавила к стоимости 25% и продается за 209 рублей. Самый подорожавший (на 80%) ингредиент из праздничных салатов — картофель.

ЦИАН запретит объявления c проявлениями дискриминации по гражданству, расе, цвету кожи, вероисповеданию и другим признакам. Платформа рассчитывает, что это решение станет отраслевым стандартом.

В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием Дани Милохина, Вани Дмитриенко, Артура Бабича и других блогеров. В местном Минкультуры заявили, что мероприятие негативно влияет на сознание молодежи.

«Яндекс.Музыка» и TikTok подвели итоги уходящего года. Самой популярной артисткой на российском стриминге стала Мари Краймбрери, артистом — Моргенштерн. А самой популярной песней, с которой юзеры соцсети записывали короткие ролики, стала «Astronaut in the Ocean».

Noize MC нарушает закон гравитации в клипе на «Сопротивление воздуха» — это саундтрек к сериалу «Солдаут» о молодом рэпере. Артист рассказал «Афише Daily», как проходили съемки видео и какой смысл в него заложен.

1 января фанаты сразу двух франшиз будут ждать возвращения любимых героев. HBO Max выпустил тизер спецэпизода «20-я годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвартс», а Би-би-си показала трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто».

Том Холланд сыграет танцора Фреда Астера в байопике от Sony Pictures. «Эми Паскаль [глава киностудии] недавно провела мне кастинг по Facetime, пока я был в ванне. Все прошло хорошо», — рассказал актер.