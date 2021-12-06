Минюст признал экстремистскими 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля»

Министерство юстиции признало экстремистскими 12 композиций группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля». Соответствующие записи появились в реестре ведомства.

Среди прочих в список вошли треки «Убей демократа», «Шовинизм» и «Православные». Все 12 песен запрещены решением Центрального районного суда города Красноярска от 27 июля 2021 года.

Композиции группы не впервые попадают в реестр экстремистских материалов. В 2015 году в него был внесен трек «Евреи», в 2017-м — видео на песню «Коллайдер». В архивном интервью «Афиша» описывала группу как «крайне неполиткорректное тверское трио, имеющее мощную вирусную популярность».

Фронтмен коллектива в материале «Новой газеты» так препарировал творчество группы: «Исполнение пародийное, травестированное, поет все это абсолютно съехавшая старуха, мой персонаж. Совершенно мракобесное существо, таких Вася Ложкин рисует. Песня — не листовка, не прямое высказывание, это речь персонажа, и, значит, можно сразу ставить кавычки. Поскольку у персонажа один посыл, а у исполнителя прямо противоположный. Экстремисты — наши персонажи, а не соратники».