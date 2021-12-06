ЦИАН запретит объявления c проявлениями дискриминации по гражданству, расе и другим признакам

Сервис объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН вводит запрет на проявления дискриминации на своем сайте. Об этом говорится в сообщении сервиса.

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — сообщает платформа.

Соответствующие изменения будут внесены в лицензионное соглашение. Сервис надеется, что это решение станет отраслевым стандартом в сфере недвижимости. Он также предлагает другим игрокам рынка объединить усилия для пресечения всех проявлений дискриминации.

Запрет на публикацию объявлений с недопустимыми формулировками вводится с 1 февраля 2022 года. До этого времени пользователям будет предложено откорректировать тексты самостоятельно. После наступления обозначенной даты платформа оставляет за собой право редактировать объявления.