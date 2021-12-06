перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Хельсинки с 12 декабря 18:28
В «Современнике» пройдет премьера спектакля «Рассказ о семи» по повести Леонида Андреева 18:06
Ученый: 90% заболевших штаммом «Дельта» в России заразились от одного человека 17:59
TikTok назвал самые популярные песни для создания видео в 2021 году 17:52
Facebook и Google платят за распространение фейков: главное из расследования MIT Technology Review 17:44
ЦИАН запретит объявления c проявлениями дискриминации по гражданству, расе и другим признакам 17:12
В Узбекистане отменили концерт с участием российских тиктокеров 16:55
Noize MC/YouTube
Noize MC снял клип на «Сопротивление воздуха» — это саундтрек к сериалу «Солдаут» о молодом рэпере 16:53
1 января выйдет новогодний спецвыпуск «Доктора Кто». Посмотрите его трейлер! 15:49
Минюст признал экстремистскими 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» 15:39
Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тыс. рублей из‑за текста о домогательствах экс-профессора 15:36
Берлинские техно-диджеи хотят получить статус всемирного наследия ЮНЕСКО 14:54
Amazon выпустит документалку о полете Уилльяма Шатнера в космос 14:46
jaycippedits/TikTok
Фанаты GTA Online сделали взрывную чайку. Она метает бомбы и держит в страхе весь город 14:16
Депутат «Единой России» попросила генпрокурора проверить посты движения «Сорок сороков» о вакцинации 14:15
В России выявили «Омикрон»-штамм 13:30
Наборы для оливье и селедки под шубой подорожали на 15 и 25% 13:10
Издателя «Медиазоны»* оштрафовали на 1500 рублей за отсутствие маркировки иноагента 12:44
Visuals/Unsplash
За сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса 11:44
В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года 11:41
Отключить рекламу

ЦИАН запретит объявления c проявлениями дискриминации по гражданству, расе и другим признакам

Денис Ламехов
Сегодня в 17:12

Сервис объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН вводит запрет на проявления дискриминации на своем сайте. Об этом говорится в сообщении сервиса.

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — сообщает платформа.

Соответствующие изменения будут внесены в лицензионное соглашение. Сервис надеется, что это решение станет отраслевым стандартом в сфере недвижимости. Он также предлагает другим игрокам рынка объединить усилия для пресечения всех проявлений дискриминации.

Запрет на публикацию объявлений с недопустимыми формулировками вводится с 1 февраля 2022 года. До этого времени пользователям будет предложено откорректировать тексты самостоятельно. После наступления обозначенной даты платформа оставляет за собой право редактировать объявления.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Бумеранг
Петр Буслов возвращается к кино и жанру на букву Б
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
ЦИАН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить