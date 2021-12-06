Российский музыкант Noize MC выпустил клип на песню «Сопротивление воздуха» с его нового альбома. Все видео он борется с гравитацией, чтобы в конце концов победить закон всемирного тяготения.

Клип Ивана Алексеева (настоящее имя Noize MC) напоминает блокбастер со спецэффектами, перемешанными с личными кадрами из его архивов. На встречу артисту несется ураган, сносит его с ног и поднимает в воздух, но артисту все же удается попасть на свой же концерт и воспарить над головами поклонников.