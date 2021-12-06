Российский музыкант Noize MC выпустил клип на песню «Сопротивление воздуха» с его нового альбома. Все видео он борется с гравитацией, чтобы в конце концов победить закон всемирного тяготения.
Клип Ивана Алексеева (настоящее имя Noize MC) напоминает блокбастер со спецэффектами, перемешанными с личными кадрами из его архивов. На встречу артисту несется ураган, сносит его с ног и поднимает в воздух, но артисту все же удается попасть на свой же концерт и воспарить над головами поклонников.
Noize MC рассказал «Афише Daily», что этот трек — про невозможность преодоления и призрачную надежду. С помощью размера 6/8 в куплетах (в припевах — 6/4) и скачущего ритма он постарался передать ощущение постоянной пропажи точки опоры, «словно опереться не на что», и неконтролируемого падения с огромной высоты.
Съемки клипа проходили в московском клубе Adrenaline Stadium, где большую часть времени музыкант провисел на тросах. В основе видео — идея «сломанной гравитации», которая «то прекращает действовать, то вновь вступает в свои права, дезориентируя и создавая опасную для жизни ситуацию».
Песня «Сопротивление воздуха» стала саундтреком к музыкальному сериалу «Солдаут», первые две серии которого выйдут 9 декабря на Premiere. В сериале песню исполнит персонаж Глеба Калюжного, который играет главную роль — молодого рэпера, пытающегося найти свое место в индустрии.
Noize MC обещает выпустить 10-й альбом «Выход в город» 17 декабря. 10 композиций из него уже есть на стримингах.