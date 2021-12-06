В России выявили «Омикрон»-штамм

У двух человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, подтвердили «Омикрон»-штамм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР и пограничных стран. «Исследования других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», — сказали в федеральной службе.

В ночь на 3 декабря у двух пассажиров частного рейса, прилетевшего в Россию из ЮАР, оказались положительные тесты на коронавирус. Тогда для уточнения штамма их госпитализировали в обсерватор. В настоящее время там находятся 25 человек. Им запрещено покидать территорию отеля в Домодедово под угрозой штрафа от 15 до 40 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (6.3 КоАП).

С 28 ноября границы России закрыты для прибывающих из нескольких южноафриканских стран, в том числе и из ЮАР. С 2 декабря в России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения. Он может быть опаснее, чем «Дельта», из‑за большого количества мутаций.