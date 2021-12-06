1 января выйдет новогодний спецвыпуск «Доктора Кто». Посмотрите его трейлер!

Телеканал Би-би-си выпустил трейлер новогоднего спецвыпуска шоу «Доктор Кто». Его покажут 1 января 2022 года.

В офис ELF Storage приходят директор Сара и ее клиент Ник — он посещает свое хранилище каждую предновогоднюю ночь. Судя по всему, именно в этот год все пойдет не по плану — их атакуют пришельцы Далеки, и при каждой расправе над героями их визит в корпорацию будет начинаться заново, как в «Дне сурка».

На помощь им придут Доктор и ее напарники Ясмин Хан и Дэн Льюис, но и они окажутся в ловушке внеземной расы.