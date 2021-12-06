Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису победила команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса в Мадриде. Об этом сообщает РИА «Новости».
В первом матче Андрей Рублев встретился с Борном Гойей, победив его со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Во второй игре Даниил Медведев одержал победу над Марином Челичем. Он выиграл со счетом 7:6 (9:7), 6:2.
Спортсмены провели на корте час и двадцать восемь минут. За это время они по восемь раз подали навылет, а Медведев сделал две двойные ошибки и десять невынужденных.
В составе российской сборной также выступали Карен Хачанов и Аслан Карацев. В качестве запасного игрока был заявлен Евгений Донской.
Команда в третий раз в истории стала победителем крупнейшего командного соревнования в мужском теннисе. Ранее сборная выигрывала в 2002 и 2006 годах.