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Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:45

Сборная России по теннису победила команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса в Мадриде. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первом матче Андрей Рублев встретился с Борном Гойей, победив его со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Во второй игре Даниил Медведев одержал победу над Марином Челичем. Он выиграл со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Спортсмены провели на корте час и двадцать восемь минут. За это время они по восемь раз подали навылет, а Медведев сделал две двойные ошибки и десять невынужденных.

В составе российской сборной также выступали Карен Хачанов и Аслан Карацев. В качестве запасного игрока был заявлен Евгений Донской.

Команда в третий раз в истории стала победителем крупнейшего командного соревнования в мужском теннисе. Ранее сборная выигрывала в 2002 и 2006 годах.

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