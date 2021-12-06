Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису победила команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса в Мадриде. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первом матче Андрей Рублев встретился с Борном Гойей, победив его со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Во второй игре Даниил Медведев одержал победу над Марином Челичем. Он выиграл со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

Спортсмены провели на корте час и двадцать восемь минут. За это время они по восемь раз подали навылет, а Медведев сделал две двойные ошибки и десять невынужденных.