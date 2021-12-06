Земфира, Оксимирон и Måneskin: «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года, выявив главных героев и музыкальные тренды уходящего года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

Фрешменом года стала исполнительница хита «Стеклянная» Guma, а прорывом года — группа Måneskin, чьи треки «Beggin», «Zitti e buoni», «I Wanna Be Your Slave» несколько месяцев подряд занимали первые позиции в чартах.

По количеству прослушиваний главной артисткой стала Мари Краймбрери, а артистом — Моргенштерн. Самой популярной песней стал хит «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. А больше всего пользователи «Яндекс.Музыки» делились треком The Kiffness «Alugalug Cat». Он был создан из тиктока, в котором кот следит за хозяином и мелодично мяукает.