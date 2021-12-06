перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили «Омикрон»-штамм 13:30
Наборы для оливье и селедки под шубой подорожали на 15 и 25% 13:10
Издателя «Медиазоны»* оштрафовали на 1500 рублей за отсутствие маркировки иноагента 12:44
Visuals/Unsplash
За сутки в России выявили 32 136 случаев коронавируса 11:44
В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года 11:41
ВОЗ: по предварительным данным, «Омикрон» вызывает легкое течение коронавируса 11:06
Том Холланд исполнит роль танцора Фреда Астера в биографическом фильме от Sony 10:58
Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера» 10:15
MGM/YouTube
«Дом Gucci» возглавил кинопрокат в России и СНГ 9:41
Земфира, Оксимирон и Måneskin: «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года 9:38
Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса 8:45
Компания Трампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети Вчера в 20:31
СК проверит творчество Noize MC и Оксимирона на реабилитацию нацизма. По вымышленному обращению Вчера в 19:27
Матвиенко против прав ЛГБТ, первый трейлер «Через вселенные» и другие новости дня
Вчера в 19:13 дайджест
Krassotkin/Wikimedia Commons
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн — создатель «Кинотавра» Вчера в 18:57
Матвиенко: Россия не приемлет навязывания прав секс-меньшинств и многообразия гендеров Вчера в 16:38
Художник поблагодарил юзеров, которые превратили его рисунок с двумя пассажирами автобуса в мем Вчера в 16:25
Привитым «Спутником V» разрешат въезд в Саудовскую Аравию Вчера в 15:44
Alexxx Malev/Flickr
Близ берегов Польши задержали российское судно. На борту нашли пьяных моряков Вчера в 15:24
На Кипре нашли тела двух россиянок, пропавших в ноябре. Подозреваемые — граждане Сирии — задержаны Вчера в 15:19
Отключить рекламу

Земфира, Оксимирон и Måneskin: «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:38

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года, выявив главных героев и музыкальные тренды уходящего года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

Фрешменом года стала исполнительница хита «Стеклянная» Guma, а прорывом года — группа Måneskin, чьи треки «Beggin», «Zitti e buoni», «I Wanna Be Your Slave» несколько месяцев подряд занимали первые позиции в чартах.

По количеству прослушиваний главной артисткой стала Мари Краймбрери, а артистом — Моргенштерн. Самой популярной песней стал хит «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. А больше всего пользователи «Яндекс.Музыки» делились треком The Kiffness «Alugalug Cat». Он был создан из тиктока, в котором кот следит за хозяином и мелодично мяукает.

@thekiffness #duet with @cloud9pethotel. Alugalug Cat has a sibling 😺 #catsoftiktok #angrycat #funnycat #alugalugcat #fyp ♬ Lets Meow Together - Afra Al-Dhaheri

Камбэком года стала Земфира с первым за 8 лет альбомом «Бордерлайн» и Оксимирон с пластинкой «Красота и уродство». Вершину чарта покорили Galibri & Mavik, Джарахов и Markul, удерживая первую строчку в течение нескольких недель.

Самой прослушиваемой аудиокнигой стал научно-фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна», а подкастом — «Секс с Мари 18+». Самая преданная аудитория оказалась у подкаста врача Федора Катасонова о медицинских открытиях «Почему мы еще живы».

«Яндекс.Музыка» также отмечает, что выросла популярность фолк-рэпа с тяжелыми глубокими басами и умышленно испорченным звуком.

Каждый пользователь сможет увидеть свои персональные музыкальные итоги в разделе «Это был мой 2021-й». Они уже доступны на сайте и в приложении.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Люди
Фрэнк Герберт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить