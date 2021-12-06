Земфира, Оксимирон и Måneskin: «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года, выявив главных героев и музыкальные тренды уходящего года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.
Фрешменом года стала исполнительница хита «Стеклянная» Guma, а прорывом года — группа Måneskin, чьи треки «Beggin», «Zitti e buoni», «I Wanna Be Your Slave» несколько месяцев подряд занимали первые позиции в чартах.
По количеству прослушиваний главной артисткой стала Мари Краймбрери, а артистом — Моргенштерн. Самой популярной песней стал хит «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. А больше всего пользователи «Яндекс.Музыки» делились треком The Kiffness «Alugalug Cat». Он был создан из тиктока, в котором кот следит за хозяином и мелодично мяукает.
Камбэком года стала Земфира с первым за 8 лет альбомом «Бордерлайн» и Оксимирон с пластинкой «Красота и уродство». Вершину чарта покорили Galibri & Mavik, Джарахов и Markul, удерживая первую строчку в течение нескольких недель.
Самой прослушиваемой аудиокнигой стал научно-фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна», а подкастом — «Секс с Мари 18+». Самая преданная аудитория оказалась у подкаста врача Федора Катасонова о медицинских открытиях «Почему мы еще живы».
«Яндекс.Музыка» также отмечает, что выросла популярность фолк-рэпа с тяжелыми глубокими басами и умышленно испорченным звуком.
Каждый пользователь сможет увидеть свои персональные музыкальные итоги в разделе «Это был мой 2021-й». Они уже доступны на сайте и в приложении.