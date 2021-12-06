В Узбекистане отменили концерт с участием российских тиктокеров

В Ташкенте отменили концерт TikTok Fest с участием популярных российских тиктокеров, который должен был состояться 25 декабря в ледовом комплексе Humo Arena. Об этом сообщает издание Nuz.uz.

«Министерство культуры считает, что шоу-концерт TikTok Fest духовно негативно влияет на сознание, мировоззрение молодежи. Ведь наше воспитание, которое формировалось несколько тысяч лет и появилось под влиянием человеческих качеств, норм приличия, которые впитаны в нашу кровь, тоже отвергает это», — сказано в заявлении министерства.

В фестивале должны были принять участие Ваня Дмитриенко, Анет Сай, Аня Покров, Артур Бабич, Даня Милохин и Егор Шип.

Ранее в Узбекистане ограничили доступ к Instagram и YouTube, Facebook, Telegram и «Одноклассникам». Власти утверждают, что социальные сети нарушили правила обработки персональных данных за отказ хранить их внутри страны.