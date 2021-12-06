Ученый: 90% заболевших штаммом «Дельта» в России заразились от одного человека

Группа российских ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что 90% переболевших «Дельта»-штаммом в России заразились вариантом AY.122. Один из авторов статьи заявил, что его завез в страну всего один человек весной этого года.

«Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью — почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122», — написал профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Ученый отмечает, что другие варианты «Дельты» попадали в Россию до AY.122, но именно этот распространился среди населения, хотя от предыдущих и последующих видов штамма он отличался немногим. Вероятнее всего, для AY.122 нашлись самые благоприятные условия для размножения, а дальше случился «эффект основателя»: другие завезенные в страну варианты уже «не имели конкурентного преимущества».

Первых заболевших на тот момент новым штаммом коронавируса «Дельта» в России выявили в мае этого года. 15 сентября в Роспотребнадзоре заявили, что около 95% заражения коронавирусом в стране приходится на «Дельту».