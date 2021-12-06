Депутат «Единой России» попросила генпрокурора проверить посты движения «Сорок сороков» о вакцинации

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Мария Бутина направила обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить посты движения «Сорок сороков» в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На мое имя поступило обращение гражданина Т.Ф.Татаренкова о деятельности движения „Сорок сороков“ и его публикаций в социальных сетях на тему ложных выводов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан», — указано в обращении Бутиной.

Депутат не уточнила, о каких именно постах идет речь. Политик просит генпрокурора рассмотреть обращение по данным фактам и в случае их подтверждения принять меры прокурорского реагирования, сообщает агентство.

«„Сорок сороков“ — это общественное движение, состоящее из православных христиан, но открытое для всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности. Движение объединяет людей разных профессий, социального статуса, которые объединились вокруг Нового Завета и стремятся быть православными не только на словах, но и на деле, беря пример с выдающихся героев нашей истории», — указано на официальном сайте движения.