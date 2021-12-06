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РЖД возобновят железнодорожное сообщение с Хельсинки с 12 декабря

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:28

С 12 декабря РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС.

Из Петербурга в столицу Финляндии можно будет уехать на скоростном поезде «Аллегро». По расписанию состав отправляется рано утром и днем. Билеты в продаже с 3 декабря, рассказывали агентству в пресс-службе финской компании VR еще 3 декабря.

При поездке будут действовать антиковидные меры, включая ношение маски. В России и Финляндии перед посадкой на поезд будут измерять температуру тела.

Для российских туристов границы Финляндии пока еще закрыты, уточняет ТАСС. Ограничения, которые в последний раз власти страны продлевали в ноябре, действуют до 19 декабря. Правительство Финляндии отмечает, что при увеличении темпов вакцинации риск перегруза системы здравоохранения все еще есть.

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