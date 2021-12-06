ВОЗ: по предварительным данным, «Омикрон» вызывает легкое течение коронавируса

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, эпидемиолог Мария Ван Керкхове рассказала, какая информация сейчас есть у организации о тяжести течения COVID-19 при заражении штаммом «Омикрон». Ее слова передает CBS.

«По предварительным данным, заразившиеся „Омикроном“ переносят коронавирус в легкой форме. Однако пока слишком рано делать окончательные выводы. Причина для этого в том, что людям требуется переболеть полностью. Может пройти несколько недель, прежде чем мы поймем, у кого из заболевших коронавирус перейдет в тяжелую стадию», — сообщила она.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация на данный момент не зафиксировала ни одного летального исхода, связанного с «Омикроном».

Первое заражение штаммом, изначально именовавшимся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько — в ЮАР, Израиле, государствах ЕС. На данный момент заражения новым вариантом зафиксированы в десятках странах по всему миру. Из‑за большого числа мутаций ВОЗ включила «Омикрон» в список штаммов, вызывающих беспокойство.