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Вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

HBO Max выпустил тизер спецэпизода «20-я годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвартс». Шоу выйдет на стрим-сервисе 1 января 2022 года.

В ролике показали Марка Уилльямса (Артура Уизли) в Хогвартс-экспрессе, а также Робби Колтрейна (Хагрида) и Мэттью Льюиса (Невилла Долгопупса), которые получили заветные письма из школы чародейства и волшебства.

В спецэпизоде также появятся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонэм-Картер, Рэйф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Джейсон Айзекс, Бонни Райт, Эванна Линч, Альфред Энок, Иэн Харт, а также режиссер Крис Коламбус, поставивший первые две части франшизы.

«Это было невероятное путешествие, начавшееся дебютом фильма „Гарри Поттер и философский камень“ и продолжившееся превращением его в замечательную многослойную вселенную, — оно было волшебным», — сказал представитель Warner Bros. Том Ашхайм.

Он отметил, что спецэпизод станет «данью уважения всем, чьих жизней коснулся этот культурный феномен» — и создателям «экстраординарной кинофраншизы», и ее «страстным поклонникам, которые поддерживают дух Волшебного мира и спустя 20 лет».

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Марк Уилльямс
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