Том Холланд исполнит роль танцора Фреда Астера в биографическом фильме от Sony

Том Холланд подтвердил свое участие в предстоящем биографическом фильме о танцоре и актере Фреде Астере от Sony. Об этом сообщает Variety.

Во время интервью изданию AP Entertainment на мероприятии в честь предстоящего фильма о «Человеке-пауке» актер заявил, что сделка уже находится на стадии завершения.

«Я сыграю Фреда Астера. Сценарий написали неделю назад, и я его еще не читал. Они мне его не дали. Эми Паскаль недавно провела мне кастинг по Facetime, пока я был в ванне. Все прошло хорошо», — рассказал Холланд.