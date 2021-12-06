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Том Холланд исполнит роль танцора Фреда Астера в биографическом фильме от Sony

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:58

Том Холланд подтвердил свое участие в предстоящем биографическом фильме о танцоре и актере Фреде Астере от Sony. Об этом сообщает Variety.

Во время интервью изданию AP Entertainment на мероприятии в честь предстоящего фильма о «Человеке-пауке» актер заявил, что сделка уже находится на стадии завершения.

«Я сыграю Фреда Астера. Сценарий написали неделю назад, и я его еще не читал. Они мне его не дали. Эми Паскаль недавно провела мне кастинг по Facetime, пока я был в ванне. Все прошло хорошо», — рассказал Холланд.

Фред Астер был одним из величайших мастеров музыкального жанра в кино. Помимо бродвейских постановок он снялся более чем в 30 фильмах-мюзиклах. Среди них — «Цилиндр», «Тридцать три несчастья», «Давайте потанцуем» и «Вы никогда не были восхитительней».

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