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Наборы для оливье и селедки под шубой подорожали на 15 и 25%

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:10

Стоимость продуктовых наборов для оливье и селедки под шубой увеличилась на 15 и 25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Оливье на четырех человек обойдется в 416 рублей, а селедка под шубой — в 209 рублей.

Для определения стоимости оливье Росстат использовал такой рецепт: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

За год все ингредиенты салата подорожали. Стоимость консервированного горошка и вареной колбасы увеличилась на 9%, картофеля — на 80%, моркови — на 41%, репчатого лука — на 33%, майонеза и яиц — на 28%.

Для праздничного стола с селедкой под шубой Росстат предлагал такой рецепт: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).

Из всего продуктового набора для салата меньше всего подорожала селедка — на 11%. Остальные ингредиенты выросли аналогично оливье.

По данным Минсельхоза, в России продовольственная инфляция в сентябре этого года составила 9,2%. К концу ноября она увеличилась до 10%.

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