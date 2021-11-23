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Песня «Порнофильмов» вне закона, молельная комната в МХАТе и другие новости дня
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Песня «Порнофильмов» вне закона, молельная комната в МХАТе и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:35

Минюст признал экстремистскими еще девять произведений. Среди них песня группы «Порнофильмы» «Нищих убивай!» и книга Марты Хиллерс о массовых изнасилованиях немок советскими солдатами.

Глава СК Александр Бастрыкин выступил по зуму на Московской юридической неделе и сделал несколько громких заявлений. Например, призвал отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему образования, а также обвинил «блогера Моргенштерна» в торговле наркотиками в соцсетях.

Суд продлил арест основателя российской компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в госизмене. Он останется под стражей до 28 февраля 2022 года.

В СПЧ выступили против законопроекта о запрете упоминания национальности преступников в СМИ. Там считают, что поправка поставит журналистов «в рискованное и лицемерное положение».

В России выявили 33 996 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 1243 пациента. В Камчатском крае систему QR-кодов распространили на междугородний транспорт.

В Петербурге общепит и магазины могут получить отсрочку на введение QR-кодов, говорят источники «Фонтанки». Вместо 1 декабря систему могут запустить 10 января.

Россия договорилась с Венгрией о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что «на подходе еще целый ряд государств», но каких именно, не уточнил.

С начала года проезд в петербургском общественном транспорте подорожает на пять рублей. Разовая поездка в метро будет стоить 65 рублей, а по «Подорожнику» — 45. Это дороже, чем в Москве.

Владимир Кехман нашел в МХАТе молельную комнату с мощами и личными иконами некоторых сотрудников. Раньше в этом помещении, по словам гендиректора театра, сидели водители.

Аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили без сердца. По словам журналиста Нельсона Кастро, это сделали, чтобы кровеносный орган не украли фанаты.

Музыкальная премия Brit Awards станет гендерно-нейтральной. Она откажется от номинаций «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница», заменив их «Артистом года» и «Иностранным артистом года».

Адель попросила Spotify отключить случайное воспроизведение треков в ее новом альбоме «30», ведь определенный порядок рассказывает историю. Сервис прислушался к певице и убрал шаффл во всех пластинках платформы.

Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов студии MRC, которая снимала «Карточный домик». По мнению представителей студии, из‑за поведения актера — в частности, его домогательств — им пришлось полностью переписывать сценарий сезона, что повлекло убытки.

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