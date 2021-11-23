В России выявили 33 996 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 33 996 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1685 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2786 до 2749. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Самарская область, Петербург, Крым, Нижегородская область, Краснодарский край, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.