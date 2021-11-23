В России выявили 33 996 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 33 996 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1685 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 2786 до 2749. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Самарская область, Петербург, Крым, Нижегородская область, Краснодарский край, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 400 835. За сутки умерли 1243 человека, за все время скончались 266 579 пациентов. Выздоровели 36 051 человек, за весь период — 8 089 694.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 256,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,3 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (9,8 млн).