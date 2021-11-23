Британская музыкальная премия Brit Awards станет гендерно-нейтральной

Организаторы британской музыкальной премии Brit Awards введут гендерно-нейтральные номинации для своего 42-го шоу, которое состоится в феврале 2022 года. Об этом сообщается на сайте премии.

От номинаций «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница» откажутся, объединив их в «Артист года» и «Иностранный артист года».

Таким образом, организаторы хотят награждать артистов только за их музыку и творчество, а не за то, «кем они себя называют или как их видят другие». Они также пытаются развивать премию, чтобы она была как можно более инклюзивной и актуальной.

Впервые руководство Brit Awards заговорило о гендерно-нейтральных номинациях в 2019 году. Организаторы не хотели исключать участия небинарных артистов. Тогда певец Сэм Смит выступил против бинарного гендерного разделения: он попросил больше не называть себя «он», а обращаться к нему как к «ним».