«Фонтанка»: общепит и магазины в Петербурге могут получить отсрочку на введение QR-кодов

Введение системы QR-кодов для допуска в рестораны и магазины в Петербурге могут отложить. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом подготовки документа.

Издание заявляет, что старт проверки кодов для этих отраслей могут перенести на 10 января, когда закончатся новогодние каникулы. Это позволит не отпугнуть туристов, которые собирались приехать в город, не разочаровать жителей и не нанести удар по выручке компаний из перечисленных сфер. Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, пишет «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что система QR-кодов в Петербурге для кафе, ресторанов и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания) должна заработать с 1 декабря.