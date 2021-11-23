«Пытка для молодежи»: глава СК призвал отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему образования

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для школьников и призвал его отменить. По мнению главы СК, советская система образования прекрасно работала, и нужно вернуться к ней.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая‑то для молодежи», — цитирует слова Бастрыкина ТАСС.

Председатель СК также предложил отменить разделение высшего образования на две ступени, бакалавриат и магистратуру, восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру «в лучших советских традициях».

Под критику Бастрыкина попали и учебники истории, и виртуализация высшего образования, из‑за которой, по его мнению, теряется контакт преподавателя со студентами.

ЕГЭ постепенно вводился в России с 2001 года, а в 2009-м стал единственной формой выпускных экзаменов в школе и основным видом вступительных в вузы. С самого начала введения единого госэкзамена его отмены добиваются представители КПРФ.

В ноябре 2021 года ЕГЭ раскритиковал ректор МГУ Виктор Садовничий. По его мнению, такая форма экзамена приучает детей к готовым ответам, а педагогов по математике лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать.