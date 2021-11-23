В Петербурге с 1 января 2022 года стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на пять рублей. Цена поездки в метро увеличится до 65 рублей, в наземном транспорте — до 60. Об этом говорится на сайте городского Комитета по транспорту.

Проезд по транспортной карте «Подорожник» планируют повысить на 4 рубля — до 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте. Для держателей карт «Мир» цена проезда в метро не изменится — 44 рубля при оплате стандартной картой, 40 рублей — токенизированной.

Стоимость поездок для обладателей Единой карты петербуржца (ЕКП) снизится — с 39 до 35 рублей, если платить через турникет, и с 33 до 31 рубля при оплате мобильным устройством.

В Москве проезд в метро стоит дешевле — 60 рублей при разовой оплате, 42 рубля для держателей карт «Тройка».

В конце 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга тоже увеличили на пять рублей — до 60 рублей в метро и до 55 в наземном транспорте.