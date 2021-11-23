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Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях

Семён Гудошников
Сегодня в 19:09

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн», «по сути дела», торгует наркотиками в социальных сетях. Об этом глава СК завил, выступая по зуму на Московской юридической неделе. Полный текст выступления Бастрыкина опубликовала «Медиазона»*

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях! Увлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность, и права человека нарушать нельзя!», — цитирует издание слова чиновника.

В своем выступлении Бастрыкин также назвал ЕГЭ пыткой для школьников и призвал его отменить. По мнению главы СК, советская система образования прекрасно работала, и нужно вернуться к ней.

В июле 2021 года суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в его песнях и клипах. Адвокат Сергей Жорин сказал, что претензии полиции связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». В ноябре источник RTVI сообщил, что СК вновь проверит творчество рэпера на пропаганду наркотиков.

*«Медиазона» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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