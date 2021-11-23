Песню «Порнофильмов» «Нищих Убивай!» признали экстремистской и запретили на территории России

Минюст внес песню панк-группы «Порнофильмы» «Нищих Убивай!» в список экстремистских материалов, запрещенных на территории России. Соответствующую запись в реестре обнаружила «Роскомсвобода».

Трек панков из города Дубна внесен в список Минюста по решению Дзержинского районного суда города Волгограда от 23 сентября 2021 года. В карточке суда в качестве ответчиков указаны не участники группы, а некие Ольга и Алексей Пастуховы. «Роскомсвобода» предполагает, что это люди, разместившие «Нищих Убивай!» на своих страничках в соцсетях.

Лидер «Порнофильмов» Владимир Котляров объяснял, что «Нищих Убивай!» — это кавер одной из самых известных песен американской панк-хардкор-группы Dead Kennedys «Kill The Poor». «Мы немного изменили музыку, сделали ее в нашем стиле и немного приблизили текст к российским реалиям. Многие люди критикуют эту песню, говорят, что она высосана из пальца, протест ради протеста… Я хочу этим людям сказать, что все претензии можете перенаправить Джелло Биафре (вокалисту Dead Kennedys — Прим. ред.)», — говорил Котляров в 2016 году.

Как пишет телеграм-канал «Обновление перечня экстремистов и террористов», всего 23 ноября в реестр Минюста попали девять материалов. Среди них трек Dagaz «Песня о казаках добровольцах», книга Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года», в которой рассказывается о массовых изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами, пятиминутное видео «Доброволец Локотская Русь», а также песня и стихотворение, которые начинается словами «Вся наша жизнь лишь искра В пламени мощного костра Пусть же сияет как звезда».