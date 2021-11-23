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Spotify по просьбе Адель отключил случайное воспроизведение песен в альбомах

Виктория Шанина
Сегодня в 14:16

Британская поп-певица Адель попросила музыкальный стриминговый сервис Spotify убрать кнопку «перемешать треки» в ее новом альбоме «30». Артистка заявила, что песни в определенном порядке рассказывают историю, пишет Variety.

Пластинка «30» вышла 19 ноября. В ней певица делится своими переживаниями по поводу развода, который завершился в марте 2021 года. Адель посвятила альбом своему восьмилетнему сыну Анджело, и он должен помочь ребенку понять, почему родители расстались.

В самом трогательном треке с пластинки «My Little Love» можно услышать отрывки беседы Адель с сыном. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит она Анджело.

Прослушивание синглов в случайном порядке нарушает изначальную задумку певицы. Spotify согласился с предложением Адель и отключил автоматическое перемешивание треков.

Кнопка воспроизведения с шаффлом

© tjournal
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Кнопка воспроизведения после обновления

© PopCrave
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В Spotify рассказали, что убрать шаффл по умолчанию уже давно просят как исполнители, так и пользователи. Именно поэтому обновление коснулось не только «30», но и всех альбомов платформы.

Адель поблагодарила Spotify за содействие.

Под этим твитом представители сервиса оставили и свой комментарий.

«Все для вас»

Spotify пояснил, что пользователи, которые по-прежнему хотят слушать песни из альбомов в случайном порядке, могут найти соответствующую функцию на панели «Сейчас играет».

© variety

Большинство пользователей поддержали такое решение.

Но были и другие мнения.

«Э-э, нет. Это полный бред. Как только артист выпустит альбом, он должен стать историей слушателей. Я переупорядочил треки многих моих любимых альбомов. Это не отнимает опыт, а улучшает его, делает его моим собственным опытом. Я не понимаю, почему ей не все равно»
«Это как если бы во время еды повар прерывал ужин, чтобы сказать посетителю, в каком порядке он должен есть пищу на тарелке. После того как услуга оплачена, в том числе музыкальный альбом, потребитель должен самостоятельно решать, как именно потреблять»
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