Spotify по просьбе Адель отключил случайное воспроизведение песен в альбомах

Британская поп-певица Адель попросила музыкальный стриминговый сервис Spotify убрать кнопку «перемешать треки» в ее новом альбоме «30». Артистка заявила, что песни в определенном порядке рассказывают историю, пишет Variety.

Пластинка «30» вышла 19 ноября. В ней певица делится своими переживаниями по поводу развода, который завершился в марте 2021 года. Адель посвятила альбом своему восьмилетнему сыну Анджело, и он должен помочь ребенку понять, почему родители расстались.

В самом трогательном треке с пластинки «My Little Love» можно услышать отрывки беседы Адель с сыном. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит она Анджело.

Прослушивание синглов в случайном порядке нарушает изначальную задумку певицы. Spotify согласился с предложением Адель и отключил автоматическое перемешивание треков.