Spotify по просьбе Адель отключил случайное воспроизведение песен в альбомах

Британская поп-певица Адель попросила музыкальный стриминговый сервис Spotify убрать кнопку «перемешать треки» в ее новом альбоме «30». Артистка заявила, что песни в определенном порядке рассказывают историю, пишет Variety.
Пластинка «30» вышла 19 ноября. В ней певица делится своими переживаниями по поводу развода, который завершился в марте 2021 года. Адель посвятила альбом своему восьмилетнему сыну Анджело, и он должен помочь ребенку понять, почему родители расстались.
В самом трогательном треке с пластинки «My Little Love» можно услышать отрывки беседы Адель с сыном. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит она Анджело.
Прослушивание синглов в случайном порядке нарушает изначальную задумку певицы. Spotify согласился с предложением Адель и отключил автоматическое перемешивание треков.
Кнопка воспроизведения с шаффлом
Кнопка воспроизведения после обновления
В Spotify рассказали, что убрать шаффл по умолчанию уже давно просят как исполнители, так и пользователи. Именно поэтому обновление коснулось не только «30», но и всех альбомов платформы.
Адель поблагодарила Spotify за содействие.
Под этим твитом представители сервиса оставили и свой комментарий.
Spotify пояснил, что пользователи, которые по-прежнему хотят слушать песни из альбомов в случайном порядке, могут найти соответствующую функцию на панели «Сейчас играет».
Большинство пользователей поддержали такое решение.
Но были и другие мнения.