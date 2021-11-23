Новый гендиректор МХАТа сказал, что обнаружил в театре молельную комнату с мощами

Новый гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил в интервью «Москве 24», что обнаружил в театре молельную комнату с мощами. Раньше в этом пространстве сидели водители, добавил он.

По словам Кехмана, в молельной комнате у некоторых людей стояли личные иконы и они позже приходили, чтобы их забрать. Все религиозные атрибуты вернут владельцам после того, как руководство театра разберется, откуда и почему вещи оказались там.

В рабочем кабинете прошлого худрука Эдуарда Боякова стояли горящие лампады, сказал Кехман, отметив, что это привело его в удивление. «Странная история, поэтому никому об этом не говорил», — добавил он.

Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа имени Горького 27 октября. Через несколько дней свой пост покинул художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Он заявил, что ему предложил уволиться Кехман, объяснив это отношением Боякова к экс-худруку и бывшему директору МХАТа Татьяне Дорониной. Бояков написал заявление об уходе, несмотря на пятилетний контракт. Кандидата на его замену начнут искать не раньше января 2022 года.

Через пару недель после назначения Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» нетворческого штата, которые коснутся, в частности, пиар-отдела. Из‑за смены руководства совет попечителей МХАТа разорвал отношения с театром.