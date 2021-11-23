Кевина Спейси обязали выплатить 31 млн долларов студии MRC из‑за нарушений контракта

Суд обязал американского актера Кевина Спейси выплатить почти 31 млн долларов студии MRC, занимавшейся разработкой сериала с его участием под названием «Карточный домик». Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Решение было принято еще в октябре 2020 года, однако в ноябре 2021 года суд отклонил апелляцию Спейси. Актера повторно признали виновным в нарушении правил контракта, в том числе касающиеся харассмента.

В 2017 году Спейси уволили из проекта из‑за обвинений в домогательствах. О них сперва заявил актер Энтони Рэпп, а затем и другие люди — всего более 30 человек. В итоге MRC решила расстаться со Спейси и прервать съемки.

По мнению представителей студии, из‑за поведения Спейси компания потерпела убытки. MRC пришлось переписать полностью сценарий сезона и сократить число серий — это лишило кинопроизводителя части дохода и увеличило стоимость производства.

Спейси не согласился с таким видением ситуации. Он подал ответный иск к MRC. По его словам, обвинения в неподобающем поведении не давали оснований для расторжения с ним контракта. Увольнение, как считает артист, произошло по экономическим и деловым причинам.