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Футболиста Диего Марадону похоронили без сердца из‑за возможной кражи

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:31

Аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен 27 ноября 2020 года без сердца. Об этом пишет издание Marca со ссылкой на журналиста и писателя Нельсона Кастро.

По его словам, сердце спортсмена хотела украсть группа фанатов «Химнасия Ла-Плата» Barra Bravas из могилы. Однако когда это стало известно, врачи извлекли его из тела Марадоны.

«Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большим. Обычно сердце весит 300 грамм. Да, у спортсменов сердце обычно больше, чем у других, но тут причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности», — рассказал Кастро.

Бывший аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

20 мая 2021 года прокуратура предъявила обвинения в непредумышленном убийстве семерым медработникам, которые занимались лечением спортсмена. Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.

По версии прокуратуры, футболист скончался не из‑за халатности или некомпетенции врачей — медработники знали, что пациент умрет, но ничего не сделали, чтобы предотвратить это.

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