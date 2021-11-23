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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова

Денис Ламехов
Сегодня в 12:01

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в госизмене основателя российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об этом ходатайствовало следствие. «Постановлением суда срок содержания под стражей Сачкову продлен до 28 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, обвиняемый проведет под арестом еще три месяца. Защита настаивала, что оснований для сохранения Сачкову такой строгой меры пресечения, как арест, не имеется.

Илью Сачкова арестовали 28 сентября. Ему вменяют государственную измену в форме выдачи гостайны иностранному государству. Официально формулировка обвинения не разглашалась. Материалы уголовного дела засекречены. 30 сентября сообщалось, что преследование Сачкова может быть связано с тем, что в 2014 году его подчиненный Никита Кислицын дал показания ФБР в посольстве США.

19 октября обвиняемый рассказал правозащитникам о невозможности вести переписку. «Он пожаловался, что находится в информационном вакууме, потому что написал 17 писем, в СИЗО на его имя поступило 25 писем, но все они были изъяты администрацией», — сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

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