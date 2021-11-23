В Камчатском крае систему QR-кодов распространили на междугородний транспорт

С сегодняшнего дня, 23 ноября, в Камчатском крае для поездок на междугородних автобусах и авиаперелетов по всем местным направлениям необходимо предъявлять QR-код. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу краевого Минтранса Владимира Каюмова.

Код нужен для посадки в автобусы из Петропавловска-Камчатского в поселки Мильково, Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск. В случае его отсутствия билеты можно вернуть с возвратом денежных средств.

Каюмов заявил, что за первую половину дня проблем с отправкой пассажиров не возникло. «У всех желающих уехать или улететь были необходимые документы», — добавил он.

14 ноября в городе Елизово на Камчатке более 100 жителей вышли на несанкционированный митинг с требованием отменить введение QR-кодов для посещения развлекательных мероприятий и общественных мест. Система начала действовать в Камчатском крае с 30 октября.