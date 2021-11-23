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В СПЧ выступили против законопроекта о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:12

Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов выступила против законопроекта, запрещающего упоминать национальность и религиозную принадлежность преступников в СМИ.

По мнению главреда «Московского комсомольца», главы Союза журналистов Москвы и члена комиссии СПЧ Павла Гусева, поправка в четвертую статью закона о СМИ «ставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации».

Он отметил, что проблема ксенофобии уже отрегулирована в статье 282 УК «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Гусев уточнил, что существуют такие ситуации, в которых журналист не может не затронуть вопросы национальности преступника. Например, в вопросах этнической, территориальной и военной преступности.

Глава Союза журналистов также опасается, что введение в законодательство ограничений на упоминание какого‑либо признака, характеризующего преступника, в дальнейшем приведет к таким запретам, как указание пола, возраста, образование и других признаков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал противников законопроекта и предложил указывать в СМИ национальность всех преступников.

«Ваша показная „свобода слова“ распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого‑то. Если виновен, нужно наказать по закону. Однако, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника», — заявил он.

22 ноября парламент Чечни внес в Госдуму законопроект (№ 21931-8) о запрете публикации в СМИ информации о национальности и вероисповедании подозреваемых в преступлениях. Его авторы заявляют, что он направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

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