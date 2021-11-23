Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Россия договорилась с Венгрией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «Интерфакс».

Министр добавил, что «на подходе еще целый ряд государств», не уточнив, каких именно.

По словам Лаврова, процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации осложняется не только объективными, но и субъективными причинами. «По большому счету таких проблем никогда не возникало, поскольку все вакцины, применявшиеся для борьбы с прежними пандемиями, были основаны на платформах, которые хорошо известны», — пояснил он.

Самая популярная российская вакцина — «Спутник V» — сейчас одобрена в 71 стране, где проживают 4 млрд человек, — это более половины населения земного шара. Вакцина пока не получила разрешение США и Евросоюза (хоть в некоторых странах ЕС ее и используют). Для широкого распространения на Западе препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В октябре 2021 года ВОЗ заявила, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года. Через несколько дней организация возобновила процедуру признания российского препарата.