Москву накрыл густой туман, Yung Trappa обвинили в изнасиловании и другие новости дня

В России новый антирекорд по смертности от коронавируса — умерли 1178 человек за сутки. Выявлено 39 008 случаев заражения, выздоровели 30 905 человек.

В Псковской области расширят систему QR-кодов и не будут ее отменять до конца новогодних праздников. Регион стал первым в России, который объявил о таких мерах.

Москву накрыл густой туман — утром видимость составляла 200–700 метров. Из‑за этого в аэропортах отменили и задержали более 150 рейсов.

Рэпера Yung Trappa задержали в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании 18-летней студентки. На него завели два уголовных дела, следствие будет просить суд об аресте музыканта.

Обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову вменили новый эпизод — передачу информации о российских вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину. По данным ФСБ, за это экс-журналист получил вознаграждение в размере 248 долларов.

В Подмосковье задержали 60-летнего жителя Подольска по подозрению в убийстве экс-замглавы управления МВД Андрея Новосельцева. Мужчина признался, что совершил преступление из‑за крупного денежного долга, который не смог вернуть.

Facebook заблокировал доступ к аккаунту основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. По словам правозащитника, это «очередная попытка российских спецслужб уничтожить проект».

68% россиян не согласны со словами Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы тратят слишком много денег. Поддержали позицию рэпера 22% опрошенных.

Институт Пушкина объявил «спутник» словом 2021 года. Его стали употреблять в девять раз чаще, чем в прошлом году. На втором месте «Афганистан», на третьем — «Северный поток».

Рома Жиган прокомментировал клип Оксимирона «Кто убил Марка?». Он сказал, что Мирон в своем треке не рассказал ничего нового об их конфликте, но сделал это «громко и с пафосом, будто бы открыл всем глаза на новую вселенную».

Cat Power записала кавер на песню «Pa Pa Power» группы Райана Гослинга и Зака Шилдса Dead Man’s Bones. Трек войдет в грядущий альбом певицы, релиз которого намечен на 14 января.

Пару лет назад в соцсетях начались поиски песни, в припеве которой поется «I am sorry». Покупатели заприметили ее в «Пятерочке», пока набирали корзину продуктов, и никак не могли найти. Теперь она есть в сети, а вдобавок к ней выложили два ремикса от Pixelord и Кирилла Богомилова.

Sony опубликовала новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли. В нем показали несколько отсылок к вселенной Человека-паука, например газету «Дейли Бьюгл».

Режиссер культового хоррора 1978 года «Хеллоуин» Джон Карпентер составил список лучших ужастиков. Среди них «Мумия», «Суспирия» и «Франкенштейн».

Стартовал прием заявок на участие в премии Jager Music Awards. В этом году награды будут присуждать не только музыкантам, но и деятелям, двигающим индустрию вперед.