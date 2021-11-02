«Меня зовут Веном»: Sony показала новый трейлер «Морбиуса»

В конце ролика вампир держит мужчину, который спрашивает: «Да кто ты такой?» — «Меня зовут Веном, да я шучу! Доктор Майкл Морбиус к вашим услугам», — отвечает он. Режиссер «Морбиуса» намекал , что в фильме может появиться Веном.

В ролике показали ученого Майкла Морбиуса, который страдает редким генетическим заболеванием крови. Он пытается вылечиться с помощью экспериментов с ДНК летучей мыши, но сам превращается в вампира. У героя появляется невероятная сила, скорость и эхолокационная способность.

В сети появился новый трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли. Релиз фильма запланирован на 20 января 2022 года.

В трейлере можно заметить несколько отсылок к вселенной Человека-паука. Например, Морбиус читает газету «Дейли Бьюгл» с логотипом, как в последней трилогии, в которой снялся Том Холланд. В ней было написано о Носороге и Черной кошке.

В ролике также появился актер Майкл Китон, исполнивший роль Стервятника в киноленте «Человек-паук: Возвращение домой». «Эй, доктор Майкл, нам стоит быть на связи», — обращается Стервятник к Морбиусу.

Кроме Лето и Китона, в картине снялись Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж-2», «Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон (франшиза «Форсаж»). Режиссером выступил Даниель Эспиноса («Живое», «Код доступа „Кейптаун“»).

Ранее в сеть просочился трейлер-тизер «Морбиуса». В нем показали то же самое, что и в официальном ролике, но в более краткой форме.