Первый российский регион продлил систему QR-кодов до Нового года

Псковская область стала первым субъектом РФ, который продлил систему QR-кодов до конца новогодних праздников. В интервью телеканалу «Россия-24» глава региона Михаил Ведерников заявил, что власти области расширят систему QR-кодов и не собираются ее отменять.

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие‑то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», — цитирует слова Ведерникова ТАСС.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 58 603 случая коронавируса. 919 пациентов умерли, 50 177 выздоровели. Последнюю неделю в регионе фиксируют более 280 заражений за сутки, это максимальные значения с начала года.

О введении системы QR-кодов объявили все 85 регионов России. В Псковской области она начала действовать с 30 октября. За несколько дней до этого в регионе запретили несовершеннолетним посещать ТЦ, заведения общепита и досуговые организации без сопровождения родителей.