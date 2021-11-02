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«Ты сам решил заговорить об этом»: Рома Жиган отреагировал на новую песню Оксимирона

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:26

Рэпер Рома Жиган отреагировал на новую песню и клип Оксимирона «Кто убил Марка?».

«С возвращением, Мироша! Я иногда поражаюсь твоему таланту рассказывать всем о том, о чем и так знает каждая собака, и делать это так громко и с пафосом, будто бы открыл всем глаза на новую вселенную, это нужно правда уметь», — написал он.

Жиган отметил, что сдержал слово, которое дал Оксимирону 10 лет назад. «И ты понимаешь, о чем я говорю, ты сам решил заговорить об этом», — отметил рэпер.

1 ноября Оксимирон выпустил первый за четыре года сингл «Кто убил Марка?». Название — отсылка к главному герою альбома рэпера «Горгород», вышедшего в 2015 году.

Рэпер также опубликовал клип, в котором в самом начале показал черно-белый ролик 2011 года. В нем Мирон на коленях просит прощения у Жигана и получает пощечину. По словам рэпера, Жиган угрожал слить эти кадры в сеть, если он не снимется в его фильме о русском рэпе «BEEF: Русский хип-хоп».

«Я все это хаваю, у меня нет выбора,/Если не хочу, чтоб мои будущие дети в школе увидали видео/С отцом на коленях и пощечиной./И делаю то, что от меня хочет он,/Иду в его фильм под названием „BEEF“», — читает Оксимирон.

«Слушатели в ужасе от иллюзии дружбы с ним,/Жиган — это все, против чего мы с „Вагабундом“ шли./Когнитивный диссонанс в мозгу как яд,/Я не предавал Шокка, но предаю себя», — продолжает он.

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