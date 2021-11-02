Суточный прирост заболеваний в Москве уменьшился с 7103 до 5736. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, Крым, Свердловская область и Пермский край.

В России за последние сутки выявили 39 008 случаев СOVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 1394 заражения меньше, чем было вчера .

В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за сутки умерли 1178 человек , что на 15 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный 29 октября. За все время скончались 240 871 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 593 200. За последние сутки выздоровели 30 905 человек, за все время — 7 412 631.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 246,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,6 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9 млн).