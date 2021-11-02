Песню из «Пятерочки», которую все искали, теперь можно послушать. Вдобавок к ней вышли два ремикса

Музыкальный сервис для бизнеса Cubic Music выпустил мини-альбом «Песня из „Пятерочки“», куда вошли оригинальный трек, ставший хитом у гостей супермаркетов, и два ремикса. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

«Айм сорри» — каноничная поп-композиция с запоминающейся мелодией и вокалом. Простой бит, партии синтезаторов, нежный мужской вокал, обработанный автотюном, — все это отсылает к эпохе поп-музыки 2010-х годов. Созданная Cubic Music для фоновой озвучки пространств, песня неожиданно вызвала всплеск интереса среди покупателей «Пятерочки» и стала треком, который все ищут.

Послушать композицию можно на всех стриминговых площадках.