Песню из «Пятерочки», которую все искали, теперь можно послушать. Вдобавок к ней вышли два ремикса

Музыкальный сервис для бизнеса Cubic Music выпустил мини-альбом «Песня из „Пятерочки“», куда вошли оригинальный трек, ставший хитом у гостей супермаркетов, и два ремикса. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
«Айм сорри» — каноничная поп-композиция с запоминающейся мелодией и вокалом. Простой бит, партии синтезаторов, нежный мужской вокал, обработанный автотюном, — все это отсылает к эпохе поп-музыки 2010-х годов. Созданная Cubic Music для фоновой озвучки пространств, песня неожиданно вызвала всплеск интереса среди покупателей «Пятерочки» и стала треком, который все ищут.
Послушать композицию можно на всех стриминговых площадках.
Гости магазина сами выбрали название песни, взяв слова из припева — «I am sorry». Люди пытались шазамить трек, записывали его на диктофон и даже присылали письма ретейлеру и Cubic Music с просьбой поделиться музыкой.
Ролик из магазина, автор которого просит раскрыть название песни, набрал больше 30 тыс. просмотров. «Хочется и дома погрустить, а не несколько минут копаться в лимонах, лишь бы дослушать», — написала одна из покупательниц, тщетно искавшая «Айм сорри» в сети.
Руководитель Cubic Music рассказал, что «Айм сорри» написали еще в 2015 году, и с тех пор песня входит в плейлист сервиса. Ее включали не только в «Пятерочке», но и в других магазинах, однако «такую неистовую популярность» трек получил именно там.
Помимо оригинала «Айм сорри», в альбоме можно найти два ремикса — электронный и в стиле slavic epic music. Первый создал российский электронщик Pixelord, а второй — Кирилл Богомилов, композитор эпической музыки на славянских гуслях и флейтах и автор музыки к фильму «Холоп».