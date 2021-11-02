Cat Power выпустила кавер на песню Dead Man’s Bones «Pa Pa Power»

Американская исполнительница Шарлин Мари Маршалл под псевдонимом Cat Power выпустила кавер на песню группы Райана Гослинга и Зака Шилдса Dead Man’s Bones «Pa Pa Power».
По словам певицы, она впервые исполнила ее в 2012 году на фоне протестов «Захвати Уолл-стрит». «Они помогли гражданам донести свою позицию до местного правительства. Движение сделало много хорошего. но американское СМИ загубило его. Я чувствовала, что эта песня имела отношение к протестам», — рассказала Cat Power.
Оригинальная композиция.
Кавер песни «Pa Pa Power», выпущенной на одноименном альбоме Dead Man’s Bones в 2009 году, войдет в предстоящую пластинку артистки «Covers». Всего на ней будет 11 треков. Релиз намечен на 14 января 2022 года.
Среди тех, чьи песни перезапишет певица, — Игги Поп, Ник Кейв, американская рок-группа The Replacements, британские фолк-панки The Pogues.
Ранее Cat Power перепела композицию «Bad Religion» рэпера Фрэнка Оушена.