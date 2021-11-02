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ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с мнением Моргенштерна о слишком больших тратах на День Победы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:41

68% россиян не согласны со словами Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы тратится слишком много денег. 22% опрошенных поддерживают позицию рэпера, следует из опроса ВЦИОМ.

Среди тех, кто против мнения Моргенштерна, больше всего людей старшего поколения — 74–75%. Среди тех, кто согласен с артистом, преобладает молодежь — 31–37%.

У респондентов также спросили, как они относятся к высказыванию Моргенштерна о том, что «не следует жить прошлым» и нужно «двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях». 70% россиян так не считают, а 22% поддерживают слова рэпера.

Большинству россиян знакомо имя рэпера (79%), из них 61% относится к нему безразлично, 6% — скорее с симпатией, а 30% — скорее с антипатией.

25 октября на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где он сказал: «Я вообще не понимаю праздника Победы, которая состоялась уже 76 лет назад, но до сих пор из года в год тратятся миллионы». На высказывание артиста обратили внимание в движении «Ветераны России» и в Кремле.

На следующей день после резонанса Моргенштерн принес извинения за сказанное. В тот же день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку слов рэпера.

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